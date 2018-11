Paljude abivahendite saamine lihtsustub

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva rõhutas ministeeriumi pressiteates, et abivahendid peavad olema kõigile abivajajatele võimalikult lihtsasti ja kiiresti kättesaadavad. Iva tõi välja, et 1. augustist saavad ka õed hinnata näiteks seda, kas inimene vajab lamatiste vältimiseks spetsiaalset madratsit või istmepatja.

"Sageli on just õde see inimene, kes puutub abivajajaga kõige rohkem kokku. Nemad oskavad hinnata inimese vajadust selliste oluliste abivahendite järele. Edaspidi pole selleks eraldi pere- või eriarsti juurde vaja pöörduda ning inimese mure saab kiiremini lahendatud," ütles minister.