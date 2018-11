Kooli juubeliaasta kulmineerub värvika nädalaga

Teisipäeval, 13. novembril kell 15 on kooli aulas Jakobsoni kooli ajalooraamatute sarja viimase väljaande "Kõik on kokku aja lugu" esitlus. Raamat kajastab viimase kuue aasta koolielu ja sisaldab õpilaste omaloomingu almanahhi. Raamatu on koostanud Virve Kikas ja Eini Ilves.