Kui teleseriaali «Pank» loojate kavatsus oli anda eestlastele midagi, millest neljapäeva õhtul ja reedel kergelt erutatuna rääkida, on nad oma eesmärgi juba täitnud. Inimesed on muidugi erinevad. Paljud ka päriselt ei vaata üldse telekat, mitte üksnes ei väida seda. Ning kindlasti on kuskil inimesed, kellele meeldib too sari väga. Aga mina ei tunne vist kedagi, kes tunneks kedagi, kes nende hulka kuulub.