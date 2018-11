Töötajatele head palka lubanud odavpood avab uksed novembri keskel  

Ehkki A1000 Market plaanis juba oktoobris tegutsema hakata, venib avamine sissepääsu ümberprojekteerimise tõttu. Veel augustis oli poe tulek küsimärgi all, sest linnavalitsus lükkas ettevõtte esitatud eelprojekti tagasi. Toona esitatud dokument nägi ette, et planeeritava kaupluse peaust hakkab Centrumi parkla äärsest Keskuse tänavast lahutama vaid paar meetrit. Uuesti esitatud ja muudetud projektis on peaukse asukoht teine. Selle järgi hakkavad kliendid poodi sisenema Jakobsoni tänava poolt.