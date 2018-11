Poepidaja esitas Elektrilevile ajaloo suurima kahjunõude

«Nõude suurust ma praegu ei avalda, aga see on neljakohaline arv,» ütles Viljandi Tarbijate Ühistu juhatuse esimees Priit Aule. See tähendab, et nõutava summa suurus peaks jääma alla 10 000 euro. «Ma olen Viljandi Tarbijate Ühistu eesotsas olnud juba pikka aega, aga ei mäleta, et oleksime üldse kunagi elektrikatkestuse eest nii suure kahjunõude esitanud,» lausus Aule.