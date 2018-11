Kärt Johanson ja Tõnis Mägi kutsuvad publikut oma muusikaga kaasa rändama, mõtlema ja kuulama. Hingedeaeg on endasse vaata­mise, mõtisklemise ja rahulikult olemise aeg.

Kärt Johanson ja Tõnis Mägi ütlevad, et see on aeg, mil näeme end ümbritsevat filosoofilisemalt, üritame sõnastada olemist ja selle talumatut kergust või raskust.