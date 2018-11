Vaba mõte. Tahte kehastused

Toronto Peetri kirik oli oma valmimise ajal 1955. aastal ainulaadne moodsa skandinaavialiku sakraalarhitektuuri esindaja Kanadas. Selle avamisel oli kohal ka tolle mitme miljoni linna populaarne meer Nathan Phillips. Peter ja Douglas Richardsoni 2007. aastal ilmunud mahukas kogumikus «Canadian Churches: An Architectural History» («Kanada kirikud. Arhitektuuriajalugu») on see ära märgitud tänapäeva kirikuarhitektuuri ilmeka näitena.