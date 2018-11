Peeter Jürgens ja Luule Komissarov jagasid vahvaid seiku teatrist

Näitlejana väga hõivatud Luule Komissarov suhtleb meelsasti kaaslinlastega. Heigo Teder rääkis selle näitlikustamiseks, et kuigi toidupood on Komissarovi elukohast mõne minuti kaugusel, võtab vahel käik sinna kokku kaks tundi, sest alati jääb tee peale keegi, kellega juttu puhuda. Komissarov kinnitas, et nii tõepoolest on, kuid talle see meeldib.

Huvitava faktina võis kuulaja teada saada, et Peeter Jürgensil on üles tähendatud kõik lavastused, milles ta on mänginud. Sealjuures on ta jaganud ära, milliste rollidega ta on rahule jäänud ja millised on tema arvates välja tulnud keskpäraselt. 185 rollist rahul on ta umbes kümnega. Lisaks oma töö hoolikale ülestähendamisele on ta jõudnud digitaliseerida tuhandeid infofaile erinevatest kogudest ja süstematiseerinud Ugala ajaloomaterjalid põhjalikuks arhiiviks.