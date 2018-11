Mehed valmistavad kontorinurgas tehnikaimet

Et lumesaha hindamise üks kriteeriume on müügi- ja turundusmaterjali populaarsus, on WinterBeater endale saanud ka kodulehe ja Facebooki konto, kus tuntust koguda. Fotol näitavad ehitusjärgus robotit Mart Särg (vasakul) ja Kristjan Kivistik.

FOTO: Marko Saarm