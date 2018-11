Iseäranis just linnades tõmbavad lapsed oktoobri viimasel päeval kostüümi selga ning küsivad ukselt uksele käies: «Komm või pomm?» Ingliskeelse väljendi «Trick or treat?» otsetõlkes kõlaks see «Trikk või kostitamine?» ning triki all mõeldakse vempu, mida visatakse inimesele, kes pole külaliste tulekuks kommi varunud.