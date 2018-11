Abja noored akordionistid naasid konkursilt kõrgete kohtadega

«Juhendajana võin öelda, et see on suurepärane tulemus, konkursil osalesid väga kõvad nimed Lätist ja Leedust,» möönis Värk. «Tegemist ongi Baltikumi-keskse festivaliga, kuigi seal käiakse võitlemas ka Soomest ja Rootsist, tänavune peaesineja oli näiteks Peterburist. Reeglina kipuvadki kaugemalt tulijad koore pealt ära riisuma. Abja noored on tõesti väga tublid ning mängivad väga hästi.»