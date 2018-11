Anzori Barkalaja. Mees nagu kirju lapitekk

Elurikkuse Erakonda asutav 50-aastane jõuline kultuuritegelane Anzori Barkalaja on oma senises poliitilises elus pistnud ikka nina sinna, kus on midagi uut ja põnevat. Ta on olnud mitmele erakonnale hooandjaks ja kandideerinud nende nimekirjades, ent varsti pärast seda on tema huvi nende vastu lahtunud.