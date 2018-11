Algas tänavuste regionaalmaasikate otsimine

«Eesti regionaalareng sõltub just kohalikest inimestest ning tublidest eestvedajatest. Tänu kohalikele aktivistidele ja ettevõtjatele tekib juurde nii töökohti kui ka enesetäiendamise ning vaba aja veetmise võimalusi,» ütles riigihalduse minister Janek Mäggi. Kõik sellised ettevõtmised on esiletõstmist väärt, kuid kõige silmapaistvamaid tunnustatakse Stenbocki majas jaanuari lõpus.

Sobiv kandidaat on sel aastal hakkama saanud väljapaistva regionaalarengut toetava algatuse või teoga. Näiteks on edendatud piirkonna majandust töökohtade loomise või piirkonnaspetsiifiliste toodete ja teenuste pakkumise kaudu. Samuti on oodatud sellised tegevused, mis on muul moel oluliselt aidanud kaasa piirkonna arengule või piirkonna eripära säilimisele ja tutvustamisele. Seega auhinna võib pälvida kõikide väljapaistvate tegevuste eest, millel on olnud oluline mõju regionaalarengu tähtsustamisele ühiskonnas.