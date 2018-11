Viljandi linna- ja vallavolikogu otsuste kohaselt korraldatakse tõenäoliselt veel sel aastal riigihanke konkurss, et leida ettevõtet, kes ehitaks Viljandi kesklinna või ranna piirkonda ujula, kus linna ja valla õpilased saaksid omavalitsuste kulul ujumas käia. Konkursi reeglid pole veel välja kuulutatud, kuid vald ja linn on võtnud ühiselt seisukoha, et ujula pakkujale ei maksta aastas rohkem kui 300 000 eurot.