Juhtkiri. Vähe muutunud komme

Toogem siinkohal vaid paar näidet. Rahvusvahelisi päevi, mis on pühendatud mõne elukutse esindajatele või mõnele haigusele, tekib üha juurde. Ühismeediaeelsel ajal ei levinud nõndanimetatud väljakutseid, millest üks viimaseid seisneb katses sõna otseses mõttes pükstesse hüpata. Ning mis puudutab mitmesuguseid tähtpäevi ja traditsioone – nendegi taga peitub ju üldjuhul mingi suunis –, siis alles paar päeva tagasi võisime näha, et halloween on Eestiski kanda kinnitanud. Tahaks loota, et mitte koduste mardi- ja kadrisantide arvelt.