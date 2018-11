Lastelegi lubatud jook võib peita alkoholi

Tõsi, selline kali purju ei tee, kuid vähemasti korraks lendub suust alkoholi, mida tuvastab ka politseiniku alkomeeter. Sakala tehtud katse näitas, et pärast suure topsitäie kalja joomist haihtub suualkohol minutite jooksul. Aga teadmine, et olen joonud alkoholi, ju jääb.

Alkoholist saavad iga päev osa paljud lapsed. Varem on Sakala eksperimendid tuvastanud, et rohkem või vähem alkoholi puhub inimene alkomeetrisse ka siis, kui on söönud pealtnäha täiesti süütuid maiustusi.