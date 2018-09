Kaua oodatud kommunismiohvrite memoriaal on lõpuks valmis. Eesti Vabariigi 100. aastapäeva aasta 23. augustil, üleeuroopalisel totalitaarsete režiimide ohvrite mälestuspäeval see Tallinnas Maarjamäel avati. See koht jääb meelde tuletama inimeste vaprust ning kutsuma tänaseid ja tulevasi inimesi hoidma oma kodu – vaba Eestit.