Teie parkimine pole meie mure

Nimetatud lasteaed on üks linna suuremaid. Et kilomeetri jagu eemale jäävas Männimäe lasteaias käib remont ja maja on alles pooleldi valmis, on osa sealseidki lapsi veel Mängupesas. Parklakohti on selle lasteaia juures aga alati väga vähe olnud. Mõni lapsevanem suudab oma auto mahutada Riia maantee äärsesse taskusse ja edasi ongi linnal soovitada vaid seda pisikest asfalteeritud platsi, kus nüüd laiutab reklaam.