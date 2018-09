Laste jooks jõuab laupäeval juubelini

Aastate jooksul on osalejate arv kasvanud. Senine osalejate rekord, 601 last (sealhulgas 198 tillujooksul kaasateinut), sai püstitatud kolm aastat tagasi. Aastate vältel kokku on selle jooksu lõpetanud 23 512 poissi ja tüdrukut, nende seast on võitjaau maitsta saanud 374 last.