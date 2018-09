Eesti sõudekoondisesse kuuluv Kaur Kuslap nentis, et ta hakkas suurte kogemustega Tõnu Endreksoniga tehnikat klapitama pärast Euroopa meistrivõistlusi ning praeguseks on nende koostöö juba üsna hea. «On paremaid ja halvemaid päevi, mõnel treeningul liigume kenasti, mõnel mitte päris nii, nagu sooviks,» kõneles ta ning lisas, et asjade selline kulg tuli talle siiski teatud määral üllatusena.