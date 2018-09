Linna toetuse taotlejatele tuleb infotund

Viljandi linnaeelarvest saab taotleda tegevustoetust tegevuskulude katmiseks ning projektitoetust ettevõtmiste korraldamiseks. Toetuse valdkonnad on kultuur, haridus- ja noorsootöö, sport ning sotsiaaltöö. Täpsemalt saab toetuste kohta lugeda Viljandi kodulehelt www.viljandi.ee/tegevustoetus .

Linnapea Madis Timpsoni sõnul on Viljandis toetust väärivad ühinguid palju. «Tänavu said meie mittetulundusühingud ja seltsid linnaeelarvest üle 300 000 euro tegevustoetust. Selle summa mõju on linnas igal sammul näha kultuuri- ja spordisündmuste rohkusest kuni hästi toimiva sotsiaalvaldkonnani. Kutsun kõiki väärt tegijaid kindlasti tegevustoetust taotlema,» ütles linnapea.