Ei, see pole anekdoodi sissejuhatus. Kõik need neli ametit on istutatud üheainsa inimese sisse. Rode Luhaäär on mees, kes on kolm aastat turninud mööda katuseid ja kes praegu vestab idufirma juhtimise kõrval tudengitele veebiturundusest. Kui asjatamiste kõrvalt aega üle jääb, võtab ta kaamera ja väntab videoklippe teha.