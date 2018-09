Heiki Raudla on Sakala Kalendrit välja andva loomingulise seltskonna eesotsas olnud algusest peale.

Kuldsete kaante vahele pole kultuurilis-ajalooline Sakala Kalender pandud juhuslikult. See on nimelt 30. järjepanu ilmunu. Esimene number avaldati 1990. aastal, ent koostaja Heiki Raudla täpsustas, et päris esimene samanimeline kalender nägi trükivalgust juba 1879. aastal. Selle koostaja oli Ado Reinvald ja kaasa aitas Carl Robert Jakobson.