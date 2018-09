Rokkmuusik Priit Jürjens liitus erakonnaga

Rokkbändi Must Hunt kitarrist Jürjens on pärit Viljandist ja kandideerib Järva- ja Viljandimaa valimisringkonnas.

«Lõpetada tuleb illegaalsete immigrantide nunnutamine nii Eestis kui kogu Euroopas. Absoluutne nulltolerants peaks Eestis kehtima pedofiilide suhtes. Samuti on lauslollus, kui rahvas viib kohvritega raha Lätti, et Eestis toodetud alkoholi siia tagasi vedada. Alkoholiaktsiis tuleks langetada tagasi sinna, kus see enne taevasse tõstmist oli,» selgitas poliitikasse astuv muusik oma vaateid pressiteate vahendusel.