Meie pole nõus andma oma lapsi lõimumiseksperimendi katsejänesteks

VIIMASTEL KUUDEL on Eesti ühiskonnas peetud elavat debatti eesti- ja venekeelse hariduse teemadel. Isamaa on selles küsimuses võtnud väga selge seisukoha. Erakonna eestseisus otsustas, et Eestis tuleks kokku leppida konkreetsed tähtajad, millise aja jooksul suudame tagada eestikeelse õppe kõigis riigi ja omavalitsuste rahastatavates haridusasutustes.