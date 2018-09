Esmaspäevast Viljandis taas sõitma hakanud liin number 7 on reisija jaoks nagu iga teine linnaliinibuss, kus saab tasuta sõita. Vahe on aga selles, et erinevalt teistest bussidest, maksab sellel sõitmise arve riigi asemel linn.

FOTO: Elmo Riig