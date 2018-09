Maarika Kauksi poeg läks juba kolmeaastasena Soome lasteaeda, ent keele õppimisel saab ema sõnul nalja veel ka mitu aastat hiljem. Näiteks küsinud ta pojalt, kuidas peaks arstile soome keeles seletama, et beebil on gaasid. «Vauval on pierut vatsassa,» kostnud too ja ema saanud kõhutäie naerda.