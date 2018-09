Kuula. Kohalikud mehed lõid Tulevikule mängupäeva laulu  

«Viljandi on Viljandi sellepärast, et ainult siin tulevad kokku kohaliku ajalehe bändimehest-heliloojast reporter Üllar Priks ehk Myrakas, kohaliku muusikakooli kidraõpetaja Jan Viileberg, kõige võimsam kohalik rokihääl Viljar Rosin ning kohaliku jalkaklubi tekstisepast asjapulk Marek Tiits ning panevad kokku ühe rajult rokkiva originaalpala spetsiaalselt oma linna jalkaklubi jaoks!» on kirjas klubi sotsiaalmeedia lehel.