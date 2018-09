Eesti 200 kogub Viljandis pika plaani ettepanekuid  

Eesti 200 maakondade koordinaator Igor Taro andis pressiteate vahendusel teada, et liikumine on saanud alguse just olemasoleva olukorraga rahulolematute inimeste aruteludest ja seetõttu on eesmärk algatust laiendada ja kaasata inimesi üle Eesti pika plaani aruteludesse.