Nukuteatri looja tähistas auväärset juubelit

«Viljandi linna teatakse ja tuntakse kui kultuurilinna,» märkis oma õnnitluskõnes linnavolikogu esimees Helir-Valdor Seeder. «Meie linnal on pikk ja väärikas ajalugu, aga linna kultuuri vaimu kannavad eelkõige need inimesed, kes siin elavad. Votele on üks nendest. Suur tänu selle eest. Ning muidugi tervist ja rõõmu!»