Viljandi turul ootavad sügisannid

Kreegimüüja sõnul ei ole nende puuviljade järele viimastel aastatel kuigi suurt nõudlust, selle eest on inimesi, kes spetsiaalselt neid ostma tulevadki.

Kukeseeni pakuti müügiks ainult paaris kohas, hinnaks 8–10 eurot kilo eest. Müüjad nentisid, et kuna kukeseeni on tänavu hiljutistest vihmahoogudest hoolimata vähe, on hind üsna krõbe.