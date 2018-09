Teatribuss viib Estoniasse

«Viljandimaalased on alati olnud väga suured Estonia sõbrad,» möönis Männilaan. «Meie külalisetendused Ugala teatris on saanud suure menu osaliseks – pole vahet, kas tegu on ooperi, balleti või hoopis beebikontserdiga. Samuti on lood ka teatribussiga. Teatris käimise võimalust on Viljandimaa inimesed kasutanud kõigil 11 aastal ning nende osavõtlikkus on alati olnud muljetavaldav.»