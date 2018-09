Kesklinna koolis alustab neli esimest klassi

«Kui te tulite täna kooli, siis kindlasti te küsisite ema-isa käest mõne küsimuse,» pöördus avaaktusel kõige pisemate poole kooli direktor Aavo Soopa. «Miks see lind just seal korstna otsas istub? Miks päike maapinnale ei kuku? Miks Karlssonil katuselt ei olnud mobiiltelefoni? Tänasest päevast saate küsida neid küsimusi koolis. Kui olete jõudnud üheksandasse klassi, siis on väga paljudele küsimustele juba vastused selgeks saanud.»