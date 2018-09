Paalalinna koolikell helises tavatus kohas

«Alanud kooliaastal peame minema mööda linna laiali, osa on ühes, osa teises koolis, söökla hoopis kolmandas kohas,» rääkis avakõnes Paalalinna kooli direktor Aavo Palo. «Usun, et me saame ilusasti hakkama. Mul on väga hea meel, et meile tehti ruumid Kaare koolis ja ütlen väga suure aitähi ka Viljandi kinnisvaraametile, kes koos meiega suutis teha ühest büroohoonest koolihoone. Igal juhul tuleb huvitav kooliaasta ja ma usun küll, et see jääb meile kõigile meelde kui kõige põnevam kooliaasta meie elus üldse!»