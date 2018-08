Priit Toobali peod tõid talle koju kanepit ja pantvangi kahtluse

Teisipäeva õhtul postitas Priit Toobal oma Facebooki kontole pika avalduse, mis on mõeldud vastuseks esmaspäeval eetrisse mineva TV3 saatele Kuu-uurija, kus neist teemadest räägitakse. Neljapäeva ennelõunal kohtus Sakala ajakirjanik Viljandi lastepargis kahe noore Vastemõisa mehega, kes on Toobali loo teise poole esindajad ning paki Winstoni sigarettide ning apelsinimahla eest olid nad nõus avaldama samade sündmuste teise poole.

Miks aga Priit Toobal ja naaberküla mehed, keda teineteisega peale elukoha mitte midagi ei seo üleüldse aasta jooksul korduvalt Toobali kodutalus koos käisid, jääbki pisut segaseks. Toobal tunnistab oma avalduses, et nende kriminaalidega suhtlemine on olnud viga, kuid põhjust, miks ta aasta aega tagasi need noored mehed oma Facebooki sõpruskonda liitis ja siis sõnumitega külla meelitama hakkas, jääb segaseks.

Noored Vastemõisa mehed kinnitasid, et nemad teadsid Toobali juures peetavatest pidudest juba mõnda aega ning uudishimu viis nad ekspoliitiku koju. Meeste väitel üritas Toobal neid küll mitmel korral voodisse pikutama meelitada, kuid Sakalale väitsid nad, et pole kunagi Toobali meelitamistele ja kutsumistele järele andnud. „Mõtlesime, et kui tema soov oli meile välja teha, siis tehku. Olime nõus, et teeme grilli, joome, käime saunas, aga see on kõik,” rääkis Karl Kabanen.