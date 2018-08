Kui neid pabereid on kogunenud omajagu – sada, kakssada või rohkem –, on esimeste luuletuste kirjutamisest hulk aastaid möödas ning on põhjust need üle vaadata. Kui olete kõige alumise välja õngitsenud ja tuleb meelde kõik selle kirjutamisega seotu, on see teie jaoks hea luuletus ja kuulub tähtajatule säilitamisele. Elutark Hando Runnel ütleks: «Ja kui taevas mõnikord tahab,/ tuleb tunniks kõik tagasi,/ too tüdruk, too lõhn, üks tunne –/ Kõik, mis maha magasin.»