Viljandi linn ja kultuuriakadeemia sõlmivad koostöölepingu

Lepingu eesmärk on arendada Viljandi linna ja Viljandi kultuuriakadeemia sidemeid. Koostöövaldkondadeks on nii haridus, teadus ja arendus kui ka kultuur.

Viljandi kultuuriakadeemia direktor Iñaki Sandoval leiab, et kuna osa kultuuriakadeemia missioonist on kogukonda panustamine, siis koostöö linnaga mängib selles väga olulist rolli. Viljandi kultuuriakadeemiasse õppima tulnud noored toovad Sandovali hinnangul siia nooruslikku vaimu. «Eesti rahvuskultuuri vaim elab Viljandis ja me püüame seda vaimsust noortes toita, sest nemad kujundavad tulevikku. Mul on väga hea meel, et kultuuri hoidmine on linnale oluline,» selgitas Sandoval.