Galerii. Linnapea andis üle õppestipendiumid

Linnapea Madis Timpson ütles stipendiumide määramise järel, et tunnustuse pälvinud noored teevad Viljandile au. «Kõik need õpilased ja üliõpilased on stipendiumi väärt. Sellised noored näitavad Eesti ja maailma ülikoolides, kui heal tasemel on meie linna haridussüsteem, sest siit tulevad nii hea ettevalmistusega ja tublid noored inimesed. Stipendiumi määramist võiksid seega võtta tunnustusena ka kõik nende noorte endised õpetajad,» rääkis Timpson.