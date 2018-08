GALERII. Viljandi gümnaasium alustas kooliaastaga

Matsini sõnul alustab gümnaasiumis esmaspäevast õppetööd 560 õpilast, mis on koolimaja jaoks seni kõige suurem õpilaste arv. Sealjuures X klassi õpilasi on 188 ning abituriente 180.

Selleks, et värskeid gümnasistid sihitult ringi ei uitaks, kandsid õpetajad õhupalle, millele oli kirjutatud nende nimi ja õppesuund. "Need on esimese koolipäeva meeleolu loomise õhupallid," täpsustas Matsin.

See, et õpilased koolialguse puhul lilli tooksid, on pärast esimest klassi pigem haruldus. "Sellel aastal lähen õpetaja juurde hoopis heade sõnadega,” lausus III aasta humanitaar- ja kunstisuuna õpilane Kermo Laan.

Peale gümnaasiumiõpilaste võis aktusel märgata ka värskeid vilistlasi, kes olid endiste koolikaaslaste ja õpetajatega kohtuma tulnud. "See on nagu kojutulek," tõdes Liine Palu, kes lõpetas gümnaasiumi kevadel ega pidanud vaevaks vabal päeval aktusele tulla ja endistele õpetajatele lilli tuua.

Suurt tusameelt suve lõppemise üle õpilaste seas ei saanud täheldada, küll aga peeti eesseisvat nädalavahetust vajalikuks, et kooliasju valmis panna. "Mina viskasin eelmise õppeaasta lõpus kapi kooliasjadest tühjaks ja panin tule otsa, seega nüüd on väike probleem, kuid terve aasta on aega neid pliiatseid osta," kommenteeris matemaatika- ja füüsikasuuna abiturient Rebeca Lotta Aasmäe.

Aktuse meeleolu kohta sõnas Aasmäe, et huvitav on näha praeguseid kümnendike. "Kui meie siia tulime, tundsime end nii suurtena, aga praeguseid kümnendikke nähes saan aru, kui väikesed me olime."

Tund aega kestnud aktusel pidasid kõne Viljandi gümnaasiumi direktor Ülle Matsin, Viljandi linnapea Madis Timpson. Kohapeal sõlmiti koolirahuleping, õnnitleti uusi õpetajaid, esinesid muusikud ja tantsijad ning kõlistati koolikella.