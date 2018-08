Need kaks nädalat möödusid ruttu ja 1915. aastal ühes Mustla peres ilmavalgust näinud sünnipäevalaps sai perekonna, sõprade, vallavanema ja Kärstna hooldekodu inimeste seltsis pika laua taha istuda ja torti süüa. Ta mõtiskles, et tordid on küll tänapäeval teistmoodi kui vanasti. «Mulle vist meeldivad need praegused isegi rohkem. Ei taha seda võid nii palju.»