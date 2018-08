Vallavanem kohtus kiviviskajaga

Vallajuht Alar Karu tõdes, et ilmselt jättis ametniku suhtlus kodanikuga soovida, kuid see ei õigusta kuidagi huligaanset käitumist. Mees esialgu pikemaid kommentaare ei andnud, kuid ta toonitas, et kogu loo taga on tõsine mure ja ta ei kahetse midagi.