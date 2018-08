Arengukava, mis ei vii meid sammugi edasi

Seda peaks niisiis tegema ka Viljandi linna arengukava aastateks 2018–2023 koos selle juurde kuuluva eelarvestrateegia ehk finantsplaaniga. Rõhu langetan ma sõnale «peaks», sest eile Viljandi linnavolikogu laual olnud dokumentidest mina mingit sihti välja ei lugenud.

TÄNAVU 22. VEEBRUARIL võttis linnavolikogu vastu otsuse luua esinduskogu juurde ajutine komisjon eesmärgiga algatada Viljandi uue arengukava ja eelarvestrateegia koostamise protsess. Arengukava on planeeritud aastateks 2020–2025 (esialgne plaan oli 2020–2024).

Jah, te lugesite õigesti. Miks menetles volikogu eile siis arengukava aastateks 2018–2023, küsite.

Vastus on iseenesest lihtne ja bürokraatliku iseloomuga. Nimelt näeb kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS) ette, et arengukava ja eelarvestrateegia peavad hõlmama iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat. Et seni kehtis arengukava aastateks 2016–2021, oli linnal vaja seda uuendada, nii et see hõlmaks järgmist nelja aastat.

Seega on Viljandi linna arengukava aastateks 2018–2023 hädatarvilik dokument, et linn ei läheks seadusega vastuollu. Mingist märkimisväärsest uuendusest võrreldes arengukavaga aastateks 2016–2021 me aga rääkida ei saa, sest see on suuresti koopia vanast arengukavast, mis omakorda on olnud täiendatud versioon 2013. aastal loodud arengukavast.

VEEKESKUSE ARENGUID silmas pidades on selle dokumendi põhisõnum, et veekeskus tuleb kesklinna ning Jakobsoni kooli ujula läbib planeeritaval ajavahemikul remondi. Soovist algatada töörühm, kes analüüsiks erainvestori eestveetava spaahotelli ehitamist Viljandi järve randa, kava aga vaikib. Kas otsus kesklinna veekeskuse kasuks on siis langetatud?

Arengukava esialgne projekt vaikis ka sellest, et Viljandi linn on võtnud nõuks toetada Tartut kandideerimisel Euroopa kultuuripealinnaks. Ettepanek see kavva lisada tuli sotside saadikurühma liikmetelt kultuurikomisjonis.

Ühelt poolt võib võimul oleva koalitsiooni mugavusest aru saada, sest peaeesmärgiks on seatud aastateks 2020–2025 täiesti uue arengudokumendi koostamine. Kultuurikomisjoni koosolekul sõnas linnapea, et linnavalitsus ei hakanud kavva aastateks 2018–2023 ideid välja pakkuma, olgugi et neid juba on. Siinkohal aga küsin: miks mitte juba arutatud ideid volikogu ees tutvustada ja avalikkusega jagada?

ERALDI TEEMA ON SEE, kes aastateks 2016–2021 tehtud arengukava läbivaatamises ehk perioodiks 2018–2023 mõeldud arengukava ja eelarvestrateegia loomisprotsessis osalesid. Opositsiooni esindajad ühtegi ametlikku kutset kava ülevaatamisele ei saanud. Ka mitte need, kes eespool mainitud uude ajutisse komisjoni olid nimetatud. Samas võib igaüks lugeda 22. veebruaril vastu võetud eelnõust järgmist lauset: «Komisjoni ülesandeks on osaleda Viljandi linna arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2016–2021 ülevaatamises.»

Et koosolekutele ajutise komisjoni liikmeid ei kutsutud, jäi opositsioonile võimalus alles volikogu saalis ja komisjonides arengukava mõjutada.

Korrektsuse huvides olgu mainitud, et loodud ajutisest komisjonist osales vana arengukava ülevaatamises komisjoni esimees Helmut Hallemaa. Ma ei kahtle tema võimekuses arengukavaga seonduvaid küsimusi hinnata, kuid ma olen veendunud, et sotside saadikurühma seisukohti ta arengukava üle vaadates ei teadnud.