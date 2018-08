Harjutage lapsed kooliaegse unerütmiga

Vahel arvavad vanemad, et lapse halvas tujus ja trotslikus käitumises on süüdi algav puberteet ja midagi pole parata, tegelikult võib “paha lapse” käitumise põhjus olla unevõlg. Ühtviisi olulised on nii une pikkus kui kvaliteet. Laps võib magada küllalt kaua, aga kui uni on mõne haiguse tõttu häiritud, kannatab ta ikka unevõla käes.