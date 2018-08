Kooliaasta eel tasub lastele meelde tuletada reeglid raudtee ületamisel

Raudteel toimuvate õnnetuste peamine põhjus on tähelepanematus ja hooletus, mida sageli võimendab nutiseadmete ja kõrvaklappide kasutamine. Lisaks tuleb teada, kuidas jalgrattaga raudteed ületada.

Amet paneb inimestele südamele, et raudtee on kõrgendatud ohuga piirkond ja selle ületamine on lubatud üksnes üleskäigu- ja ülesõidukohtadel. Ohtude ja õnnetuste vältimiseks tuleb vaadata, kuulata ja olla tähelepanelik.