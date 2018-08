Kaare kooli ja Karlssoni lasteaia ees algas kõnnitee ehitus

Viljandi linnapea Madis Timpson ütles pressiteate vahendusel, et tänavate ja kõnniteede remondikava koostamisel on lasteaedade ja koolide ümbrus linnavalitsusele esmatähtis. «Mis puudutab Karlssoni lasteaia esist kõnniteed, siis seal ei ole ilmselt midagi muutunud sellest ajast, kui mina seal 40 aastat tagasi käisin. Seega on praegune remont üks hädavajalikumaid terves linnas,» selgitas linnapea.