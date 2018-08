Maakonnaliinide bussijuhtidest on vajaka, sest palk nöögib

Viljandimaal on vähe bussijuhte ja see on pannud spetsialistid tõdema, et madalat põhipalka teenivad ja ületunde tegevad bussijuhid, kellest enamik on vanemaealised, ei leia motivatsiooni edasi töötada või osutuvad ülekoormuse tõttu liiklusohtlikuks.