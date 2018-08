Üks kinnitus metskitsede arvukuse suurenemisest on see, et segaduses loomad satuvad isegi linna.

Keskkonnaminister pikendas tänavu metskitsede küttimisaega, sest loomade hulk on kiiresti kasvanud ning nad on metsi kahjustanud. Viljandimaa kütid on aga ettenägelikult sõralised kontrolli all hoidnud.