Endine Kõpu vallavanem astub Ruhnu etteotsa

Ruhnu vallavolikogu esimehe Heiki Kuke sõnutsi oli Avi kompromisskandidaat, kes valiti välja konkursil osalenud kümne inimese hulgast. Avi kasuks rääkis tõik, et ta on varem juhtinud ka väikest Piirissaare valda. Uut vallavanemat oli Ruhnu vaja seetõttu, et eelmine juht Jaan Urvet otsustas juulikuus ametist taanduda.