Äriregistri järgi on Soledor aga hoopis Rakvere ettevõte. Juhataja Urmas Kirschi sõnul on sellel lihtne põhjus. «Rakvere on minu elukoht, Halliste minu töökoht. Mind kutsuti omal ajal siia kolmeks kuuks, et ma aitaksin tehast käivitada. Nüüd on sellest saanud 15 aastat.»