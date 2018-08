«Tegemist on päästekaevamisega, järvest veetakse mäe otsa kunstlume tegemiseks vajalik veetoru ning me kaevame nüüd läbi tulevase trassi,» selgitas mittetulundusühingu Arheoloogia ja Ehitusajaloo Grupp AEG arheoloog Rünno Vissak. «Varasemast ajast on teada, et siin on kultuurikiht avastatud ja tehtud ka eeluuringud ning on selge, et seda kihti ekskavaatoriga kaevata ei või.»